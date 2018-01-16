Шэрон Стоун рассказала о пережитом в 2001 году инсульте

В недавнем интервью одному зарубежному изданию актриса Шэрон Стоун поведала, как находилась в шаге от смерти в 2001 году, когда у нее был инсульт. По ее словам, произошло кровоизлияние в мозг. Врачи говорили ей, что шанс выжить составляет лишь пять процентов. Но актриса сумела пройти через болезнь и найти в себе силы восстановиться.

Голливудская звезда также рассказала, что после инсульта ей пришлось учится всему заново – ходить, говорить. Заболевание повлияло на ее речь, слух, способность читать и писать. "Вся жизнь была уничтожена", – восклицает 59-летняя актриса.

Она также поделилась, что старалась молчать о пройденном. Даже коллеги не знали о перенесенном инсульте, так как по убеждениям Стоун, сломленные люди никому не нужны. Шэрон пыталась вернуться к работе, но постоянно чувствовал отсутствие комфорта. Она отметила: "Я уверена, что все эти годы я казалась странной, но говорить, что происходит, не хотелось, потому что, знаете, Голливуд этого не прощает".

Шэрон Стоун известна зрителю по ролям в таких картинах как "Основной инстинкт", "Вспомнить все", "Казино" и другим.