Шершни напали на посетителей фестиваля в Германии

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рой шершней напал на гостей винного фестиваля Wein-Wander-Tags в немецком городе Вайнгартен, расположенном в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Об этом сообщает телеканал Welt.
18 участников фестиваля пострадали в результате нападения, 13 из них госпитализированы, двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
Точная причина агрессивного поведения насекомых не называется. По предварительной версии, гости винодельческого хозяйства очень близко подошли к вишневому дереву, в стволе которого шершни устроили улей. Возможно, это и вызвало агрессию у насекомых.
На место происшествия прибыли 30 спасателей. Фестиваль закончили досрочно, территорию хозяйства закрыли для посещения.-0-
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