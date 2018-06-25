Школьник из Сан-Паулу нарисует карандашами 736 футболистов ЧМ-2018 по футболу

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмилетний школьник Педро Энрике Блако из Сан-Паулу намерен нарисовать цветными карандашами всех 736 футболистов, которые принимают участие в ЧМ-2018 по футболу. Об этом пишет Euronews.

Мечтой ребенка было, чтобы мама купила ему альбом для наклеек, изданный специально к нынешнему чемпионату мира по футболу. Несмотря на то, что семья живет очень бедно, мама исполнила мечту сына. А вот денег на наклейки футболистов, которые нужно покупать отдельно, у нее не было. Поэтому Педро решил нарисовать всех футболистов, которые принимают участие в мировом первенстве в России.

#24Jun MUNDIAL | Un niño brasileño de ocho años dibuja a 126 jugadores de #Rusia2018



La familia de Pedro Henrique Blaco, no cuenta con los recursos económicos para comprarle un álbum así que él decidió crearlo con sus colores.



Esta es la historia: https://t.co/20nYW85H8Z pic.twitter.com/0r6oGg2jtA — Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) 24 июня 2018 г.

На сегодня Педро нарисовал уже свыше 100 футболистов, в том числе в его альбоме уже есть портреты Лионеля Месси, Криштиану Роналду и, конечно, главной звезды бразильской сборной - Неймара. Также в коллекции Педро есть изображения талисмана турнира - волка Забиваки.

Рисует Педро в основном в школе, где есть общий "чемпионский" альбом с наклейками. Из этого альбома Педро и срисовывает футболистов.

Отец юного художника умер, когда ребенку было всего два года. Его мама работает кассиром в супермаркете. "Я думала, что над Педро будут смеяться из-за того, что у него нет альбома. У других детей обычные альбомы, а у Педро он нарисованный. Мой сын всегда хотел быть художником, но общество не ценит подобные вещи", - рассказала женщина. -0-