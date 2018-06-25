Школьник из Сан-Паулу нарисует карандашами 736 футболистов ЧМ-2018 по футболу

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмилетний школьник Педро Энрике Блако из Сан-Паулу намерен нарисовать цветными карандашами всех 736 футболистов, которые принимают участие в ЧМ-2018 по футболу. Об этом пишет Euronews.
Мечтой ребенка было, чтобы мама купила ему альбом для наклеек, изданный специально к нынешнему чемпионату мира по футболу. Несмотря на то, что семья живет очень бедно, мама исполнила мечту сына. А вот денег на наклейки футболистов, которые нужно покупать отдельно, у нее не было. Поэтому Педро решил нарисовать всех футболистов, которые принимают участие в мировом первенстве в России.
#24Jun MUNDIAL | Un niño brasileño de ocho años dibuja a 126 jugadores de #Rusia2018— Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) 24 июня 2018 г.
La familia de Pedro Henrique Blaco, no cuenta con los recursos económicos para comprarle un álbum así que él decidió crearlo con sus colores.
Esta es la historia: https://t.co/20nYW85H8Z pic.twitter.com/0r6oGg2jtA
На сегодня Педро нарисовал уже свыше 100 футболистов, в том числе в его альбоме уже есть портреты Лионеля Месси, Криштиану Роналду и, конечно, главной звезды бразильской сборной - Неймара. Также в коллекции Педро есть изображения талисмана турнира - волка Забиваки.
Рисует Педро в основном в школе, где есть общий "чемпионский" альбом с наклейками. Из этого альбома Педро и срисовывает футболистов.
Отец юного художника умер, когда ребенку было всего два года. Его мама работает кассиром в супермаркете. "Я думала, что над Педро будут смеяться из-за того, что у него нет альбома. У других детей обычные альбомы, а у Педро он нарисованный. Мой сын всегда хотел быть художником, но общество не ценит подобные вещи", - рассказала женщина. -0-
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