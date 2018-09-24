Шнуров и Агутин представили совместную песню

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров и заслуженный артист России Леонид Агутин на телешоу "Вечерний Ургант" представили свою совместную песню "Фигня".

Исполнители вспоминают времена бурной молодости и размышляют о том, что раньше они "были такими, как надо", "не терпели фальши" и "были чисто либеральных взглядов".-0-