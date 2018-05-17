Шоу "Поющие мосты" пройдет в Петербурге

Шоу "Поющие мосты" пройдет в Санкт-Петербурге в третий раз в ночь с 26 на 27 мая. В этом году через разведенный Дворцовый мост пройдет потомственный канатоходец Расул Абакаров. Он пройдет по канату на расстояние 47 метров над водой. Вначале он планировал сделать это без страховки, но на ней настояли организаторы. Ассистировать ему будут его отец, а также друзья.