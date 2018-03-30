Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце, сообщают информационные агентства.

Арнольд Шварценеггер поступил в одну из клиник близ Лос-Анджелеса для замены катетерного клапана. Во время оперативного вмешательства возникли осложнения, потребовалось провести срочную операцию на открытом сердце. Она длилась несколько часов.

По данным СМИ, врачи оценивают состояние 70-летнего актера и экс-губернатора штата Калифорнии как стабильное. Отмечается, что это не первая его операция на сердце. В 1997 году Шварценеггеру заменили клапан аорты.-0-