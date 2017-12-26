Шварценнегер отпраздновал Рождество с семьей Сталлоне

Две легенды боевиков Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценнегер вместе отметили Рождество, о чем свидетельствуют фотографии. Актеры дружат уже не первый год и постоянно присутствуют на торжествах друг друга.

Фотография появилась в Instagram Сталлоне. Под постом он написал: "Посмотрите, кто заглянул на Рождество. Арнольд Шварценеггер всегда наполняет комнату позитивной энергией". Комментаторы восхищались не только крепкой дружбой легенд Голливуда, но и их прекрасной физической формой. Сталлоне 71 год, а Шварценеггеру – 70 лет.

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) Дек 25, 2017 at 5:19 PST

В тот же день Сталлоне опубликовал еще один снимок, на котором стоит у рождественской елки со своей семьей. Под фото он поздравил всех своих подписчиков и пожелал им всего самого наилучшего.

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) Дек 25, 2017 at 6:35 PST

К слову, Арнольд Шварценеггер никак не отметил в своем Instagram, что забегал на праздник к другу. -0-