Сибирячка выпала из окна роддома и родила

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациентка омского роддома упала с высоты второго этажа, не получив при этом серьезных травм, сообщают информагентства.

Во время падения женщина приземлилась в сугроб, благодаря чему удалось избежать тяжелых последствий. Пациентке срочно сделали кесарево сечение, в настоящее время состояние роженицы и ее ребенка стабильное. Женщина будет наблюдаться в профильном лечебном учреждении, где врачи продолжат диагностику и лечебные мероприятия в связи с полученной ею кататравмой.

Известно, что пациентка выполняла все рекомендации врачей и регулярно посещала женскую консультацию. Персонал роддома утверждает, что ее психо-эмоциональное состояние также не вызывало никаких опасений. Обстоятельства инцидента уточняются: сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту произошедшего.-0-