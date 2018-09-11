Сильвестр Сталлоне приступает к съемкам "Рэмбо 5"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне заявил о скором начале съемок пятой части франшизы "Рэмбо". Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

"Мир, возможно, меняется, но не он", - написал Сталлоне.

Так Сталлоне ананонсировал фильм о ветеране Вьетнамской войны, которого он играет на протяжении почти 40 лет.

Последняя лента из этой киносерии вышла на экраны в 2007 году.

Ранее сообщалось, что актер проявит себя в новой части и как сценарист, и, возможно, как режиссер.

Согласно сюжету главному герою придется покинуть ранчо, на котором он работает, и пересечь границу, разделяющую США и Мексику. Ему предстоит схватка с крупным наркокартелем, чьи представители похитили дочь одного из его друзей.-0-