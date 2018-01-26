Символом 60-й церемонии вручения Grammy объявлена белая роза

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники 60-й церемонии вручения премий Grammy, которая состоится в Нью-Йорке 28 января, украсят свои наряды белыми розами. Таким образом они продемонстрируют свою солидарность с женщинами, пострадавшими от домогательств и дискриминации, сообщает ТАСС.

На вручении премий Национальной академии искусства и науки звукозаписи США известные музыканты намерены поддержать актрис кино и телевидения, объединившихся под хэштегом #Time'sUp для защиты женщин от сексуальных домогательств и дискриминации.

Ранее в поддержку этой инициативы выступили различные представительницы шоу-бизнеса: актрисы, режиссеры, сценаристы, продюсеры. В их числе оказались голливудские звезды Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Ева Лонгория и другие.

Участники церемонии вручения Grammy решили в очередной раз привлечь внимание к проблеме с помощью символического жеста. Белая роза станет эмблемой "надежды, мира, сочувствия и протеста".-0-