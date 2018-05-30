Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер в честь годовщины свадьбы опубликовали архивные фото

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер отмечают 20-летие совместной жизни. Супруги трогательно поздравили друг друга в Instagram и опубликовали архивные фотографии.
Супермодель Синди Кроуфорд и бывший манекенщик и ресторатор Рэнди Гербер отпраздновали юбилей совместной жизни. Они воспитывают двоих детей – 16-летнюю Каю и 18-летнего Пресли. Дети пошли по стопам матери и занимаются модельной карьерой.
На своей странице в Instagram Синди опубликовала фото со свадьбы, на которой молодожены выглядят очень молодо и свежо. Супермодель в качестве свадебного выбрала короткое белое платье с кружевом на бретельках. Также по-домашнему выглядит и Рэнди. Под фото Кроуфорд написала, что не могла выбрать мужчину лучше для жизни, а также призналась в любви.
Рэнди также опубликовал архивный снимок, на котором Синди в купальнике и шляпе сидит у него на коленях. Под снимком он поблагодарил свою супругу за семейную жизнь и двух замечательных детей.
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