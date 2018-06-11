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Сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном

Калейдоскоп 11.06.2018 | 21:20

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сингапурские министры сделали селфи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщают информагентства.

На фото запечатлен министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, а также министр образования Он Е Кун. Фотографии, сделанные во время прогулки по городу, они разместили на страницах в Facebook.

После прогулки по вечернему Сингапуру Ким Чен Ын вернулся в свой отель.

Лидер КНДР находится в Сингапуре для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом. Историческая встреча пройдет 12 июня.-0-

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