Сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сингапурские министры сделали селфи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщают информагентства.
На фото запечатлен министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, а также министр образования Он Е Кун. Фотографии, сделанные во время прогулки по городу, они разместили на страницах в Facebook.
После прогулки по вечернему Сингапуру Ким Чен Ын вернулся в свой отель.
Лидер КНДР находится в Сингапуре для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом. Историческая встреча пройдет 12 июня.-0-
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