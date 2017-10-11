Съемки 8 сезона "Игры престолов" приостановят из-за свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли

На данный момент неизвестно, когда же точно выйдет будущий восьмой сезон сериала "Игра престолов", однако становится ясно, что раньше 2019 года ждать новых серий не стоит. Ранее сообщалось, что съемки начнутся позже, чем обычно, да и продлятся намного дольше. Теперь же выяснилось, что процесс съемок и вовсе прервут на несколько дней из-за свадьбы звезд фентези-сериала Кита Харингтона и Роуз Лесли.

Оказалось, что идея на некоторое время отложить съемки и отдохнуть на свадьбе принадлежит самому Киту. Удивительно, что руководство канала НВО с радостью поддержало эту идею, хотя даже небольшая приостановка съемок может принести дополнительные расходы.

Когда же состоится долгожданная свадебная церемония пока что не сообщается.