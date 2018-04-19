Съемки "Отряда самоубийц 2" отложены на неопределенный срок

Съемки второй части фильма "Отряд самоубийц" отложены на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Variety.

Изначально съемки супергеройского боевика должны были начаться во второй половине 2017 года, однако они были перенесены на 2018 год из-за занятости в других проектах исполнителя одной из главных ролей Уилла Смита.

Постановщиком сиквела назначен Гэвин О`Коннор, останется ли он в проекте после очередной отсрочки неизвестно.

"Отряд самоубийц" вышел в прокат в 2016 году и стал одним из самых кассовых фильмов по мотивам комиксов DC.