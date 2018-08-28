Съемки "Стражей Галактики 3" приостановлены

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над третьей частью франшизы "Стражи Галактики" приостановлена, сообщает The Hollywood Reporter Russia.
The Walt Disney Studios и Marvel Studios все еще ищут замену Джеймсу Ганну. А пока у картины нет режиссера съемки будут приостановлены. Недавно представители Marvel Studios встретились с режиссером фильма "Тор: Рагнарек" Тайкой Вайтити, однако неизвестно, обсуждали ли они работу над "Стражами".
Съемки фильма должны были стартовать в начале следующего года, однако из-за увольнения Джеймса Ганна будущее проекта под вопросом.-0-
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