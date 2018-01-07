Скандальная книга о Трампе побила рекорды продаж в США

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скандальная книга журналиста Майкла Вульфа "Огонь и ярость: в Белом доме при Трампе" побила рекорды продаж в США, сообщают информагентства.

В частности, в Вашингтоне книгу стали массово раскупать в первый день продаж. Перед книжными магазинами выстраивались огромные очереди. Популярностью она обязана в том числе и самому Дональду Трампу, который еще до релиза высказался с жесткой критикой издания.

Произведение о президенте США основано на множестве интервью с бывшими и действующими высокопоставленными политиками. Среди них воспоминания бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. В книге содержатся подробности жизни американского лидера и его отношений с родными и подчиненными. В частности, в ней говорится, что супруга нынешнего президента США Меланья не была рада перспективе стать первой леди. Есть и сведения о том, что Трамп боится быть отравленным, поэтому предпочитает еду из McDonald's. Кроме того, сообщается, что дочь Трампа Иванка в будущем хотела бы стать президентом США.

В Белом доме книгу назвали "мусором и ложью". Сам Трамп считает Вульфа полным неудачником, который никогда не проводил с ним интервью в Овальном кабинете. Истории он выдумал, чтобы "продать свою скучную и лживую книгу", используя небрежного Стива Бэннона, который при увольнении просил оставить его на посту.-0-