Skoda выпустила кроссовер для детей, на котором нельзя ездить

Компания Skoda решила привлечь внимание к своей новинке Karoq и выпустила "детскую" копию кроссовера. Правда, изготовлена она из картона и поэтому для езды непригодна.

Также детям предложили доукомплектовать автомобиль на свой вкус. Надо сказать, что дети "прокачали" "Шкоду", сделав ее во многом лучше оригинала, добавив Wi-Fi, бассейн с мячиками, аудиосистему и дискошар.