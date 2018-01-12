Skoda выпустила кроссовер для детей, на котором нельзя ездить

Компания Skoda решила привлечь внимание к своей новинке Karoq и выпустила "детскую" копию кроссовера. Правда, изготовлена она из картона и поэтому для езды непригодна.
Также детям предложили доукомплектовать автомобиль на свой вкус. Надо сказать, что дети "прокачали" "Шкоду", сделав ее во многом лучше оригинала, добавив Wi-Fi, бассейн с мячиками, аудиосистему и дискошар.
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