Скончался актер Джон Махони

На 78-м году жизни скончался американский актер Джон Махони, сообщают информагентства. Он умер в воскресенье четвертого февраля в Чикаго в одной из местных больниц. О произошедшем рассказал менеджер Махони в понедельник, но причину смерти не уточнил.

Джон Махони родился в Великобритании, но большую часть жизни прожил в Чикаго. Актер дважды номинировался на премию "Эмми", а также дважды был номинантом на "Золотой глобус". Наибольшую популярность Махони получил по таким фильмам как "Фрейзер", "Первобытный страх", "Власть луны", "Бартон Финк" и многим другим. Джон Махони также играл в театре и был удостоен премии "Тони".