Сладкая ягодка-клубничка. Свежие рецепты к началу сезона

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря теплому маю в Беларуси достаточно рано начался клубничный сезон. Красная ягодка так и просится к столу. Предлагаем несколько вкусных рецептов из этой вкусной и полезной красавицы с белорусских грядок.

Галета с клубникой

Вам потребуется: 170 г муки, 90 г сливочного масла, 1 столовая ложка сыра рикотта, 4 столовые ложки холодной воды, 4 столовые ложки сахара, 1 апельсин, 500 г свежей клубники, 1 яйцо, 1 столовая ложка фисташек и сахарная пудра по вкусу.

Для приготовления блюда нужно: Смешать муку с одной ложкой сахара и апельсиновой цедрой, а затем перемешать полученную смесь в комбайне с холодным сливочным маслом и рикоттой. Добавить к массе холодную воду, замесить тесто и отправить его в холодильник на 30 минут. Раскатать тесто, выложить по центру нарезанную пластинами клубнику. По краям теста нужно оставить около 3 см. Завернуть края теста на клубнику, смазать их взбитым яйцом и посыпать сахаром и рублеными фисташками.

Летний салат с клубникой

Вам потребуется: 200 г листовой капусты (или салата), 1 пучок шпината, 1 огурец, 100 г миндаля, 340 г клубники, 170 г сыра с плесенью (или заменить на другой сыр), 100 г сушеной клюквы или вишни, 70 г бальзамического уксуса, 140 г оливкового масла, 3 столовые ложки клубничного джема.

Для приготовления блюда нужно: Крупно нарезать листовую капусту, шпинат. Затем нарезать тонкими ломтиками огурец, клубнику и сыр, измельчить миндаль. Добавить клюкву (вишню). Аккуратно перемешать в салатнике все ингредиенты. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический соус и джем.

Десерт "Клубничные облака"

Вам потребуется: 200 г свежей клубники, 150 г сахара, 15 г быстрорастворимого желатина, 1-2 столовых ложки сахарной пудры.

Для приготовления блюда нужно: Взбить клубнику с сахаром. Добавить в полученную смесь желатин и оставить на 20 минут, чтобы желатин разбух. Затем поставить емкость на водяную баню, нагревать, помешивая, пока желатин не растворится. Взбивать миксером, поставив посуду с клубничной массой на лед или в емкость с холодной водой. Выложить получившуюся массу в форму для выпечки, разровнять ее. Поставить в холодильник на 3-4 часа. На разделочную доску насыпать сахарную пудру, выложить десерт на пудру и разрезать его на порции.

Капрезе с клубникой

Вам потребуется: 300 г свежей клубники, 250 г моцареллы, цедра 1 лимона, 3 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки оливкового масла, листья свежего базилика, соль и сахар по вкусу.

Для приготовления блюда нужно: Нарезать клубнику и моцареллу крупными кусочками. Выложить слоями клубнику и моцареллу, добавляя листьях базилика. Сбрызнуть смесью из оливкового масла, цедры лимона и лимонного сока, соли и сахара.

Овсяный коктейль с бананом и клубникой

Вам потребуется: 1 стакан молока, 0,5 стакана овсянки, 1 банан, 1 стакан клубники, 0,5 чайной ложки ванили, сахар по вкусу.

Для приготовления блюда нужно: Добавить в блендер молоко, овсянку, банан и клубнику. Всыпать ваниль и сахар. Измельчать до получения однородной массы. -0-