Следующим "Холостяком" может стать Сергей Шнуров

В инстаграм-аккаунте "Холостяка" появилась публикация с фотографией Сергея Шнурова и хештегом #холостяк7. Подпись оставили следующую: "Пост сдал – пост принял, так там говорится?".

Фанаты шоу "Холостяк" предполагают, что главным героем нового сезона проекта станет Сергей Шнуров. Это связано с недавним разводом певца с женой Матильдой. Они состояли в браке 8 лет. Так, после развода Шнуров оказался в списке завидных холостяков России.

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