Слон-нелегал ночью перешел границу между Лаосом и Китаем

Дикий азиатский слон попал на запись камеры видеонаблюдения в связи с нарушением пограничного режима между Китаем и Лаосом. Животное бродило в юго-западной провинции Юньнань (КНР) и проникло в соседний Луанг Матха в Лаосе в ночь на воскресенье.

Животное небрежно перешагивает через барьер и идет вперед, пока сбитые с толку пограничники пытаются остановить его.

Через несколько минут на поиски были отправлены две команды солдат, которые искали слона и предупреждали близлежащих жителей о потенциальной опасности. Через два часа слон сумел найти путь домой, миновав пограничные ограждения.

"Сейчас зима и в лесных районах не так много еды. Мы часто видим, как дикие слоны блуждают в поисках пропитания в окрестных деревнях", - сказал Ли Чжифу, солдат на контрольно-пропускном пункте пограничного перехода Чахе.

Теперь млекопитающее вернулось в лес. Дикие азиатские слоны являются охраняемыми видами в Китае, около 300 из них живут в тропическом лесу Юньнань.