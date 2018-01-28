Слон-нелегал ночью перешел границу между Лаосом и Китаем

Дикий азиатский слон попал на запись камеры видеонаблюдения в связи с нарушением пограничного режима между Китаем и Лаосом. Животное бродило в юго-западной провинции Юньнань (КНР) и проникло в соседний Луанг Матха в Лаосе в ночь на воскресенье.
Животное небрежно перешагивает через барьер и идет вперед, пока сбитые с толку пограничники пытаются остановить его.
Через несколько минут на поиски были отправлены две команды солдат, которые искали слона и предупреждали близлежащих жителей о потенциальной опасности. Через два часа слон сумел найти путь домой, миновав пограничные ограждения.
"Сейчас зима и в лесных районах не так много еды. Мы часто видим, как дикие слоны блуждают в поисках пропитания в окрестных деревнях", - сказал Ли Чжифу, солдат на контрольно-пропускном пункте пограничного перехода Чахе.
Теперь млекопитающее вернулось в лес. Дикие азиатские слоны являются охраняемыми видами в Китае, около 300 из них живут в тропическом лесу Юньнань.
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