Слониха научилась решать математические задачи

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские ученые научили 14-летнюю азиатскую слониху решать математические задачи. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Ethology.
В эксперименте принимали участие три взрослых азиатских слона: один самец и две самки. Им показывали по две карточки, на которых были нарисованы арбузы, бананы или яблоки разных размеров. Количество фруктов варьировалось от нуля до десяти. Разница между сравниваемыми числами колебалась от единицы до пяти (например, сравнивали рисунки с шестью и семью одинаковыми фруктами и карточки с изображением пяти и десяти одинаковых фруктов).
Животному необходимо было указать на карточку с наибольшим количеством одинаковых фруктов.
Всего исследователи провели сравнительные тесты 271 раз. Оказалось, что слониха Аютяй правильно ответила в 66,8 процентах случаев.
Также выяснилось, что правильность ответов не зависела от количества или размера объектов на карточке. Но разница между сравниваемыми числами влияла на скорость ответа. Чем меньше они были, тем дольше Аютяй выбирала правильный ответ.-0-
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