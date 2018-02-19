Слух о смерти Сталлоне вызвал большой резонанс в сети

На днях все поклонники голливудского актера Сильвестра Сталлоне сильно перепугались. В сети активно и очень быстро распространялась информация о смерти 71-летнего актера. Вскоре после этого на странице Сталлоне в Instagram появилась новая публикация и многие фанаты выдохнули с облегчением. Правда, некоторые скептики все еще продолжают верить слухам. Их настораживает, что опубликована была не свежая фотография, а фанпостер.

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) Фев 17, 2018 в 10:39 PST

Источник, пустивший слух, сообщает о том, что он уже давно боролся с раком простаты, но никому не говорил об этом.

Некоторые поклонники актера в комментариях к фото спрашивали у Сталлоне, все ли с ним впорядке. Но на свой вопрос так и не получили ответа. Сталлоне никак не опроверг слухи о своей смерти.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Сталлоне объявляют мертвым. Подобный слух уже пускали в 2016 году.