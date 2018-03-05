СМИ назвали солиста Rammstein отцом будущего ребенка Светланы Лободы

Продолжают ходить слухи о беременности певицы Светланы Лободы. Артистка находится на седьмом месяце беременности. Недавно появилось предположение и о личности отца будущего ребенка. Речь идет о солисте немецкой группы Rammstein Тилле Линдеманне. Об этом сообщает журнал Cosmopolitan.

У Лободы уже есть один ребенок — 6-летняя дочь от танцора и хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Сообщается, что рожать артистка отправится в Лос-Анджелесе. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Линдеманн ухаживал за Светланой на музыкальном фестивале "Жара" в Баку, который проходил в прошлом году.

Сама певица отрицает то, что она находится в близких отношениях с солистом популярной немецкой группы.-0-