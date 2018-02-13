СМИ: Орландо Блум и Кэти Перри снова вместе

Голливудский актер Орландо Блум и певица Кэтти Перри снова вместе. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на близкий к знаменитостям источник.

Спустя год после расставания звездная пара вновь решила воссоединиться. На протяжении всех 12 месяцев они не переставали писать друг другу сообщения, оставляли комментарии под фотографиями в Instagram. Кэти Перри не раз говорила, что в ближайшем будущем хочет завести семью и родить ребенка. Как оказалось, лучшим кандидатом на роль ее супруга все это время оставался Орландо. Теперь девушка имеет серьезные планы на его счет.-0-