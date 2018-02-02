СМИ сообщают о воссоединении Spice Girls

Иностранные СМИ сообщают о том, что легендарная группа Spice Girls может вновь воссоединиться. Правда, для этого еще необходимо получить согласие Виктории Бэкхем. Именно она после распада коллектива сумела построить самую успешную карьеру.

Предварительно, гонорар каждой участницы Spice Girls будет составлять более четырнадцати миллионов долларов. В последний раз девушки воссоединились для выступления на закрытии летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

Ранее Виктория Бэкхем решительно заявляла, что в Spice Girls не вернется. Но источники сообщают, что ее мнение поменялось, и она задумалась о возвращении. Правда, петь она все равно отказывается. Поговаривают, что к воссоединению музыкальной группы женщин подтолкнуло желание поддержать друг друга. Ведь совсем недавно Мелани Браун пережила тяжелый развод, а у Джери Холлиуэлл родился ребенок.