Солист "Руки вверх" удивил поклонников фотографией после похудения

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото, на котором поклонники не узнали звезду 90-х. Сообщается, что певец за два месяца похудел на двадцать четыре килограмма.

Фанаты не узнали Сергея Жукова и предположили в комментариях, что сфотографирован некий брат-близнец артиста. Жуков же развеял сомнения поклонников, выложив в свой аккаунт еще одно фото в новом образе.

Напомним, Сергей Жуков на протяжении года наблюдался медиками в связи с травмой живота. Он перенес несколько операций. Примерно месяц назад артист сообщил о своем выздоровлении и возвращении на сцену.-0-