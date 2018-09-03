Солист U2 потерял голос во время концерта в Берлине

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время концерта в Берлине солист ирландской рок-группы U2 неожиданно потерял голос. Музыкант извинился перед поклонниками, но концерт пришлось отменить. Об этом сообщается в официальном релизе на сайте группы.

"Нам очень жаль, что концерт пришлось отменить. Боно был в отличной форме, и его голос был в отличном состоянии перед шоу, мы все с нетерпением ждали второй ночи в Берлине, но после нескольких песен он совершенно потерял голос", - говорится в сообщении.

Причины потери голоса пока неизвестны. В сообщении говорится только, что сейчас Боно консультируется с врачами.

Концерт проходил в Берлине на площадке Mercedes-Benz Arena. На 4 и 5 сентября назначены шоу в Кельне, затем U2 отправится в Париж. -0-