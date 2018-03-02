Солистка группы "Фабрика" Александра Савельева изменила многолетний образ

Солистка поп-группы "Фабрика" Александра Савельева изменила многолетний образ и показала его своим фанатам в Instagram.

A post shared by Sasha S (@sasha_savelieva) on Mar 1, 2018 at 5:16am PST

Артистка сменила прическу и цвет волос. Фотографию она подписала коротко, спросив, пришла ли весна. Поклонники певицы похвалили ее за кардинальную смену имиджа, ведь она долгое время использовала один и тот же образ. Некоторые подписчики Савельевой сказали, что на снимке она очень похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли.-0-