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Солистка группы "Фристайл" впала в кому

Калейдоскоп 06.06.2018 | 11:42

Нина Кирсо, солистка и сопродюссер популярной в девяностые группы "Фристайл", впала в кому после перенесенного инсульта, сообщают СМИ со ссылкой на администратора группы Игоря Лахина.

Некоторое время певица не выходила на связь. Тогда ее близкие забеспокоились и отправились к ней домой. 55-летнюю вокалистку обнаружили дома без сознания. Врачи немедленно доставили женщину в больницу, где констатировали, что она впала в кому. Нина Кирсо вот уже третий день не приходит в сознание.

В тот момент муж и сын Кирсо находились на гастролях за пределами страны.

Пик популярности группы "Фристайл" пришелся на девяностые годы прошлого века. Самыми известными песнями коллектива считаются "Ах, какая женщина", "С днем рожденья, мама", "Я тебе не верю".

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здоровье, шоу-бизнес
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