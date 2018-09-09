Солнечные лучи могут производить возобновляемое топливо

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Кембриджского университета произвели возобновляемое топливо путем полуискусственного фотосинтеза. С помощью этого процесса растения преобразуют солнечный свет в энергию: расщепляет воду на кислород и водород, который является многообещающим источником возобновляемой энергии.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Ведущий автор работы Катаржина Сокол отмечает, что естественный фотосинтез не так эффективен, поскольку его единственная цель - чтобы растение выжило. В результате в энергию перерабатывается лишь 1-2% от того, что в теории можно получить и накопить.
"Полуискусственный фотосинтез совмещает в себе преимущества естественного фотосинтеза с синтетической химией и наукой о материалах, в результате чего получаются системы, которые преодолевают природные ограничения", - пишут ученые.
Команде удалось также возобновить фотосинтез в водорослях, которые "спали" на протяжении тысячелетий.-0-
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