Солнечные лучи могут производить возобновляемое топливо

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Кембриджского университета произвели возобновляемое топливо путем полуискусственного фотосинтеза. С помощью этого процесса растения преобразуют солнечный свет в энергию: расщепляет воду на кислород и водород, который является многообещающим источником возобновляемой энергии.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Ведущий автор работы Катаржина Сокол отмечает, что естественный фотосинтез не так эффективен, поскольку его единственная цель - чтобы растение выжило. В результате в энергию перерабатывается лишь 1-2% от того, что в теории можно получить и накопить.

"Полуискусственный фотосинтез совмещает в себе преимущества естественного фотосинтеза с синтетической химией и наукой о материалах, в результате чего получаются системы, которые преодолевают природные ограничения", - пишут ученые.

Команде удалось также возобновить фотосинтез в водорослях, которые "спали" на протяжении тысячелетий.-0-