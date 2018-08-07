Соревнования по серфингу среди собак прошли в США

В американском городе Сан-Франциско прошли соревнования по серфингу для собак. Об этом сообщает 6 августа ТСН.

Участие в конкурсе, который организаторы позиционировали как всемирный, могли принимать участие собаки любых размеров и пород из любых стран.

На животных надели спасательные жилеты и поставили их на доски. Некоторые псы ловили волны в паре, некоторые – вместе с хозяином. При подведении итогов оценивалось, как долго и уверенно собаки держались на воде.

Впервые соревнования по серфингу среди собак прошли в 2006 году в Калифорнии. Тогда на доски встали несколько десятков серферов и их питомцы. К нынешнему году количество участников заметно увеличилось.

Этому увлечению посвящена книга "Собачий гид по серфингу".