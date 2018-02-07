Соседи выражают недовольство домом на дереве Бэкхэмов

Семейство Бэкхэмов возвело домик на дереве. Правда, на них сразу же обрушился шквал критики со стороны соседей. Вроде домик никому не мешает, да и все необходимые разрешения на строительство уже на руках у знаменитой пары.

Соседи знаменитостей недовольны тем, что домик 4,5х4,5 м. А это соответствует размерам небольшой квартиры-студии в Лондоне. Здание построили на сваях. Соседи семьи уверяют, что документы на разрешение строительства Бэкхемы получили уже после возведения домика. По их словам, обычного человека "заставили бы это снести и подать документы на получение разрешения с соблюдением процедуры".

Инспекторы проверили все жалобы. Оказывается, паре разрешили строить дом на дереве, но ради "сохранения вида местности", по вечерам им нельзя зажигать в нем свет.