Сотрудники финских компаний спят на работе

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство фирм планирует, что таким образом улучшится самочувствие сотрудников и повысится их работоспособность.

Руководители финских предприятий, в основном коммерческих, начали предоставлять сотрудникам возможность поспать днем и даже нанимают для этого специальных инструкторов. Возможность отдохнуть днем также предоставляют в школах и церквях. На дневной сон во время рабочего дня обычно выделяют полчаса. Сообщает издание Ylе.