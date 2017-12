Соцсеть "Вконтакте" организовала свою премию VK Awards по итогам года

В качестве номинантов выбрали 30 самых прослушиваемых в течение 2017 года композиций. Лидером предпочтений стала песня "Розовое вино" от Элджея и Feduk. За год ее прослушали более 200 млн раз.

Остальные победители ранжированы не так точно, просто идут по порядку. Все они, однако, получили отметку "Победитель VK Music Awards". В основном в число победителей вошли российские исполнители - 23 из 30.

Среди англоязычных композиций отметим Imagine Dragons (с песнями Believer и Thunder), Эд Ширан (Shape of You), Луис Фонси (Despacito), Rag'n'Bone Man (Human), Ofenbach (Be Mine) и Kaleo (Way Down We Go).

Премию спродюсировал Тимур Бекмамбетов, а в роли ведущего выступил Павел Воля.

Полный список победителей можно увидеть здесь.