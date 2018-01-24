Созданы первые в мире платиновые туфли с бриллиантами

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубае на продажу выставлены первые в мире платиновые туфли-лодочки, украшенные бриллиантами, передает Daily Mail.

Изящная пара туфель выполнена вручную, подошва и каблук-шпилька украшены покрытием из драгоценных металлов - золота и платины. Обувь инкрустирована сверкающими камнями: бриллиантами и белыми сапфирами, общая масса которых превышает 470 карат. Туфли с таким количеством драгоценных камней стали беспрецедентным явлением в мире моды.

A post shared by JADA DUBAI (@jadadubai) on Jan 14, 2018 at 8:11am PST

Дизайнерский дом Jada Dubai, представивший туфли в своей новой коллекции Royal, создавал эксклюзивную модель более года. Источником вдохновения для ювелиров послужили образы принцессы Дианы и Грейс Келли.

Стоимость драгоценных туфель составляет $300 тыс.-0-