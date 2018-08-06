Создатели сериала Lost извинились перед актрисой Эванджелин Лилли

Создатели телесериала Lost Джей Джей Абрамс, Дэймон Линделоф, Джек Бендер и Карлтон Кьюз принесли официальные извинения актрисе Эванджелин Лилли, которая сыграла в сериале Кейт, за создание "некомфортных условий съемок". Их заявление приводит издание The Hollywood Reporter.

Такой была ответная реакция продюсеров на откровенное интервью актрисы, в котором она пожаловалась, что "чувствовала себя загнанной в угол", когда ей приходилось раздеваться перед камерами.

"Я была подавлена, меня била дрожь, когда заканчивались съемки. Я выплакала все глаза, а ведь мне приходилось продолжать работать над сложными сценами после этого", - сетовала Лилли. По ее словам во время работы над четвертым сезоном шоу, она выдвинула его создателям ультиматум. "Вы можете писать там, что хотите. Я больше не буду этого делать. Я никогда более не сниму одежду в этом сериале. Так и вышло", - добавила актриса.