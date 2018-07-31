Создатели "Стартрека" напишут сценарий к сериалу "Властелин колец"

Компания Amazon официально объявила имена сценаристов будущего сериала по мотивам вселенной "Властелин колец". Это Патрик МакКей и Джон Пэйн - сценаристы "Стартрек: Бесконечность" и "Годзилла против Конга".

Сценаристы поблагодарили студию за выбор в их пользу и рассказали, что они счастливы работать над богатым миром фэнтези Толкина.

Amazon в 2017 году приобрела права на создание сериала "Властелин колец". Создатели рассказали, что в телеиндустрии это будет самый дорогой сериал. Общий бюджет составляет пятьсот миллионов долларов. Премьера ожидается не раньше 2021 года.