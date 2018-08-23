Создатели "Теории большого взрыва" объявили о закрытии телесериала

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатый сезон многосерийной истории о Шелдоне и его друзьях "Теория большого взрыва" станет заключительным. Об этом говорится в общем заявлении компаний Warner Bros, CBS и Chuck Lorre Productions, пишет американский еженедельник Variety.

Создатели сериала отметили, что его финал приведет "Теорию большого взрыва" к эпичному и креативному концу.

Сериал о молодых талантливых ученых "Теория большого взрыва" стартовал в сентябре 2007 года. Первая серия заключительного, 12-го, сезона выйдет на экраны 24 сентября 2018 года. В творческой копилке съемочной группы сериала есть пять премий "Эмми" и премия "Золотой глобус".-0-