Специалисты NASA обнаружили необычные отверстия во льду Арктики

Специалисты NASA обнаружили необычные образования в арктических льдах во время исследовательского полета над Арктикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Fox News.

Самолет ледовой разведки выполнял полет в рамках программы NASA "Операция "Ледовый мост". Специалисты обнаружили в море Бофорта три ледовых вала в форме неправильной окружности, в центе которых находились небольшие полыньи. Объяснения этим полыньям дать не смогли, так как раньше никто подобного не видел.

Один из экспертов предположил, что эти образования возникли в тех местах, где толщина арктических льдов сравнительно невелика. Кто-то посчитал, что именно в этих местах со дна бьют ключи, а другие — что это результат выноса в океан пресных вод.