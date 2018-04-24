Специалисты NASA обнаружили необычные отверстия во льду Арктики

Специалисты NASA обнаружили необычные образования в арктических льдах во время исследовательского полета над Арктикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Fox News.
Самолет ледовой разведки выполнял полет в рамках программы NASA "Операция "Ледовый мост". Специалисты обнаружили в море Бофорта три ледовых вала в форме неправильной окружности, в центе которых находились небольшие полыньи. Объяснения этим полыньям дать не смогли, так как раньше никто подобного не видел.
Один из экспертов предположил, что эти образования возникли в тех местах, где толщина арктических льдов сравнительно невелика. Кто-то посчитал, что именно в этих местах со дна бьют ключи, а другие — что это результат выноса в океан пресных вод.
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