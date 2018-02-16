Специалисты научились определять настроение человека по почерку

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильским исследователям удалось определить, как настроение человека отражается на его почерке, сообщают информагентства.

Экспериментом руководила профессор Сара Розенблюм, ранее разработавшая методы диагностики болезни Паркинсона по почерку. Благодаря ее исследованиям также стало возможным определять по рукописи, лжет человек или нет.

В эксперименте были задействованы 62 участника, произвольно разделенные на три подгруппы. В каждой из них специалисты попытались создать определенный настрой: позитивный, негативный или нейтральный. Затем испытуемым предложили написать абзац текста на иврите. Все изменения почерка, даже самые, на первый взгляд, незначительные, фиксировались специальной компьютеризированной системой.

По результатам исследования ученые выявили различия в почерке во всех трех подгруппах. Те, у кого вызвали негативное настроение, писали быстрее и выводили более узкие буквы, чем те, кто пребывал в позитивном или нейтральном эмоциональном состоянии.

Специалисты предположили, что негативное настроение создает когнитивную нагрузку на мозг, что, в свою очередь, сказывается на почерке.

Полученные результаты ученые планируют использовать для диагностики эмоциональных перепадов. Разработанный ими способ является достаточно перспективным, поскольку существующие физиологические тесты сложны, дороги и недостаточно удобны, а субъективные методики наблюдения часто не дают точных результатов.-0-