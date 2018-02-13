Spice Girls не поедут в тур, но все же воссоединятся

Недавно по миру прокатилась новость о воссоединении легендарного музыкального коллектива Spice Girls. Экс-участницы группы, в том числе и Виктория Бэкхем, подогрели слухи первой за многие годы совместной фотографией. Оказалось, что воссоединение будет, но немного не в том формате, в котором все думали.

Виктория Бэкхем отказалась ехать в тур. Ее дизайнерская карьера стремительно идет вверх, а также она воспитывает четырех детей. После показа своей новой коллекции на неделе моды в Нью-Йорке супруге футболиста не удалось уйти от вопросов о Spice Girls, поэтому она расставила все точки в данном вопросе. По словам Виктории, ни она, ни девочки в тур не едут. Они отлично провели время вместе за ланчем, вспомнили старые времена. Бэкхем заявила: "Есть что-то очень важное в посыле Spice Girls. Что будет дальше? Как это будет выглядеть? Я точно больше не надену кошачий костюм". Наконец, она сказала, что сейчас ее дело – это мода.

Зарубежным СМИ удалось приоткрыть завесу тайны встречи участниц группы. Сообщается, что девушки вновь соберутся вместе, чтобы найти следующих звезд, которые продолжать дело Spice Girls. Не на это ли намекала Виктория, говоря о том, что не собирается надевать кошачий костюм? Пока остается только гадать и ждать официальное заявление.

Согласно слухам, эта идея существует уже два года. Создатели Spice Girls хотят образовать интернациональный коллектив, состоящий из ярких и сильных духом девушек.