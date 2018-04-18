Спилберг стал первым в истории кинорежиссером, чьи фильмы собрали в прокате более $10 млрд

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый успешный кинематографист Голливуда Стивен Спилберг стал первым в истории режиссером, чьи фильмы собрали в мировом прокате более $10 млрд. Об этом сообщает ТАСС.
Значительная доля совокупных кассовых сборов приходится на картины "Инопланетянин" (1982), "Парк юрского периода" (1993), "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008). Из всех картин Спилберга "Парк юрского периода" имел наибольший коммерческий успех, собрав в прокате $983,8 млн.
Последний из фильмов мэтра "Первому игроку приготовиться" (2018) также можно считать кассовым: он уже собрал в прокате более $475 млн.
Стивен Спилберг уверенно лидирует в рейтинге самых коммерчески успешных режиссеров. Второе место после него занимает Питер Джексон - автор знаменитых трилогий "Властелин колец" и "Хоббит", кассовые сборы которых составили $6,5 млрд.-0-
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