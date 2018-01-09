Спорткар рок-исполнителя Джонни Холлидея выставят на аукцион

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из первых спорткаров французского рок-исполнителя и композитора Джонни Холлидея выставят на продажу, сообщают информагентства со ссылкой на газету Le Figaro.

Аукцион Sotheby's состоится 7 февраля. Двухместный итальянский Iso Grifo A3/C эксперты оценивают в сумму около 3 млн евро. Модель разработана в 1964 году и выпущена всего в 10 экземплярах. Холлидей также приобрел этот автомобиль на аукционе в 1965 году с пробегом около 26 тыс. км.

Джонни Холлидей и его Iso Grifo A3/C

Представитель Sotheby's в Европе в интервью изданию отмечает, что, помимо чрезвычайно небольшого количества выпущенных Iso Grifo A3/C, ценности машине добавляет история бывшего владельца.

Джонни Холлидей (настоящее имя Жан-Филипп Лео Смет, 1943-2017) - французский рок-певец, композитор и актер кино, по праву носил титул рок-звезды Франции. За свою долгую карьеру он провел свыше 400 турне, на которых присутствовало более 15 млн зрителей, и продал к 2005 году около 80 млн дисков. 18 альбомов Джонни Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансон и музыку к фильмам.-0-