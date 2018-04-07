Средневековые сосуды для вина найдены в Аджарии

Фермер Шалва Гогитидзе из Аджарии нашел на участке возле своего дома в высокогорном селении два квеври (большие глиняные сосуды для брожения вина). Он рассказал аджарскому телевидению, что находки обнаружил, когда копал землю на своем участке. Это не первая такая старинная находка. Примерно два десятилетия назад фермер на своем же участке нашел марани – средневековые винные погреба.

По предварительным данным ученых, найденные глиняные сосуды относятся к Х-XI векам.

Несколькими годами ранее старинной технологии выдерживания вина в глиняных сосудах для брожения (квеври) ЮНЕСКО присвоило статус нематериального культурного наследия.