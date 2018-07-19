Стала известна дата выхода фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом

Стала известна дата выхода недавно анонсированного фильма о главном суперзлодее киновселенной DC - Джокере.

Кинокартина с названием "Джокер" выйдет в прокат 4 октября 2019 года. Режиссером станет Тодд Филлипс, снявший комедии "Проект X: Дорвались", "Борат", "Парни со стволами". Через месяц после выхода фильма, выйдет еще одна картина по киновселенной - сиквел "Чудо-женщины".

Фильм расскажет предысторию суперзлодея, каким образом он превратился в безумного психопата-убийцу и крименального короля Готэма.

Уже известен и главный актер - Хоакин Феникс. Ему уже предлагали роль Лекса Лютера в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а Marvel вела с ним переговоры насчет главной роли в "Доктор Стрендж".