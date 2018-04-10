Стала известна дата выхода на экраны четвертой части "Истории игрушек"

В студии "Pixar" рассказали, что шериф Вуди, Базз Лайтер, Джесси и Рекс вернутся на экраны в новой части "Истории игрушек" уже 21 июня 2019 года.
Пока мало что известно о четвертой части полюбившегося всем мультфильма. Смело можно сказать только, что компания игрушек вновь найдет себе приключения. Предыдущие части собрали более миллиарда долларов и полюбились зрителям по всему миру.
К слову, в этот же период выйдут новые "Мстители" и "Звездные войны". Правда, по словам создателей мультфильма, они не боятся конкуренции.
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