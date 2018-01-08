Стала известна причина расставания Самбурской с мужем

Недавно в СМИ прокатился слух, что Настасья Самбурская рассталась со своим супругом актером Кириллом Дыцевичем. Поводом к разговорам послужило то, что актриса удалила все фото с мужем из своего Instagram. Сейчас инсайдеры подтверждают, что пара вместе больше не живет, а также называют причину разрыва.

Оказалось, что Самбурскую взбесило, что ее свекровь раздает интервью и рассказывает о Настасье. Правда, ничего плохого мать Дыцевича не сказала про свою невестку. Наоборот, она хвалила ее, называла хорошей и доброй девушкой. Но актрису это все равно взбесило. Из-за этого она поссорилась с супругом и выгнала его из дома.

Про развод пока ничего не известно. Расставание оказалось таким же неожиданным, как и их свадьба. Многие даже не знали, что у Самбурской есть отношения, а тем более серьезные.