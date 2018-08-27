Стала известна программа 75-го Венецианского кинофестиваля

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29 августа открывается 75-й Венецианский кинофестиваль – старейший и один из самых престижных и авторитетных международных кинофестивалей. Мероприятия кинофорума пройдут с 29 августа по 8 сентября этого года, сообщает служба новостей BBC.

Новая картина американского режиссера Дэмьена Шазелла "Человек на Луне" откроет нынешний Венецианский кинофестиваль. Биографическая картина об астронавте Ниле Армстронге и его высадке на Луне в 1969 году будет участвовать в основном конкурсе. Главную роль в картине исполнил Райан Гослинг. В белорусский прокат картина должна выйти в ноябре.

В главном конкурсе участвует 21 картина. Среди них – проект Альфонсо Куарона "Рим", "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, "Баллада Бастера Скраггса" братьев Коэнов и вестерн Жака Одияра "Братья Систерс". Международное жюри фестиваля возглавит режиссер Гильермо дель Торо, который в прошлом году получил "Золотого льва" за "Форму воды".

Белорусские картины в основном конкурсе участвовать не будут. Международный Венецианский кинофестиваль проводится с 1932 года в Венеции на острове Лидо. С 1934 года проходит ежегодно во второй половине года (чаще в августе-сентябре). За многие годы порядок, сроки, условия проведения кинофорума в Венеции неоднократно менялись. Изменялась и система наград для лучших фильмов.

В конкурсе полнометражных фильмов участвуют киноленты, не демонстрировавшиеся за пределами страны-производителя и не участвовавшие в других фестивалях. Лучшему фильму фестиваля вручается приз "Золотой лев святого Марка", учрежденный в 1949 году.-0-