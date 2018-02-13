Стали известны подробности предстоящей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-служба Кенсингтонского дворца обнародовала подробности предстоящей свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Об этом сообщают информагентства.

Отмечается, что после церемонии венчания пара совершит парадный проезд в карете по городку Виндзор. Маршрут будет пролегать от Виндзорского замка по центральным улицам городка, после чего карета вернется в замок по аллее Лонг-уок.

"Гарри и Меган надеются, что это недолгое путешествие предоставит возможность большему числу людей собраться в Виндзоре и получить удовольствие от атмосферы в этот особый день", - говорится в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца.

Свадебная церемония состоится 19 мая 2018 года на территории Виндзорского замка, в часовне Святого Георгия, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Обряд венчания совершит духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Службу в часовне проведет настоятель храма Дэвид Корнер. Планируется, что принц Джордж и принцесса Шарлотта (племянники принца Гарри) выступят в качестве мальчика-пажа и подружки невесты.

В этот день состоятся два торжественных приема: в часовне Святого Георгия и в Виндзорском замке. Приемы пройдут с перерывом на парадный проезд молодоженов в карете.

33-летний принц Гарри и 36-летняя актриса Меган Маркл официально объявили о своей помолвке 27 ноября 2017 года. Предполагается, что свадьба принесет британской экономике не менее $680 млн за счет увеличения числа туристов, которые захотят посмотреть свадебную церемонию, продажи сувенирной продукции и рекламы.-0-